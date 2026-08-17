Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD’li temsilci Barrack ile İstanbul’da görüştü!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD’li temsilci Barrack ile İstanbul’da görüştü!
AA

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Barrack'ın İstanbul'daki görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ilişkin öncelikler değerlendirildi. Bu kapsamda Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve ülkenin yeniden imar sürecinin hızlandırılması konuları görüşüldü.

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Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#SURİYE #ABD

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