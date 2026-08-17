Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD’li temsilci Barrack ile İstanbul’da görüştü!

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Barrack'ın İstanbul'daki görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ilişkin öncelikler değerlendirildi. Bu kapsamda Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve ülkenin yeniden imar sürecinin hızlandırılması konuları görüşüldü.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör