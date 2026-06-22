Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'da Türk sahipli gemi vuruldu! 2 Türk vatandaşı yaralandı...
Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli bir geminin İHA saldırısına uğradını açıkladı. Saldırıda 2 Türk vatandaşının yaralandığını belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız Türk sahipli Panama bayraklı bir geminin hava aracıyla saldırıya uğradığını duyurdu.
"VATANDAŞLARIMIZIN DURUMLARI TAKİP EDİLMEKTEDİR"
Geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı açıklayan Bakanlık, "Vatandaşlarımızın durumları takip edilmektedir" açıklamasında bulundu.