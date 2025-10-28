Dışişleri Bakanlığı: Faşir'de işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki son gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirterek, "Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçen Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin, Sudan'daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ettiği ve konuyla ilgili Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada yer alan hususlara katıldığı belirtilerek, "Hızlı Destek Kuvvetlerinin kontrolüne geçen Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz." denildi.
Faşir şehri ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması, güvenli geçiş olanağı sağlanması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik açık desteğimizi yineliyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.
SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR
Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehri, 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan ve şehri Mayıs 2024'ten beri kuşatan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) yoğun saldırısına maruz kalıyor. Ülkedeki sivil toplum kuruluşları Hızlı Destek Kuvvetleri'ni, ülkenin Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde onlarca sivili öldürmekle suçladı. Dünyanın en büyük insani krize neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, Sudan'da ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş durumda.