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  • Dışişleri Bakanlığı: İber-Amerika Konferansı'na Ortak Gözlemci olma başvurumuz kabul edildi

Dışişleri Bakanlığı: İber-Amerika Konferansı'na Ortak Gözlemci olma başvurumuz kabul edildi

Dışişleri Bakanlığı, “Ülkemizin İber-Amerika Konferansı'na Ortak Gözlemci olma başvurusunun, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası sırasında gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı: İber-Amerika Konferansı’na Ortak Gözlemci olma başvurumuz kabul edildi
DHA
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Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizin İber-Amerika Konferansı'na Ortak Gözlemci olma başvurusunun, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası sırasında gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör

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