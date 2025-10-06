Dışişleri Bakanlığı: İsrail’deki 14 vatandaşımızın yarın Ürdün üzerinden gelmeleri için çalışıyoruz

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...