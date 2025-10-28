Dışişleri Bakanlığı: Kamboçya ile Tayland arasındaki ortak bildiriden memnunuz
Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ile Tayland arasında Malezya'da imzalanan ortak bildiriyi memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ile Tayland arasında imzalanan ortak bildiriye ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, iki ülke arasında 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da imzalanan ortak bildirinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu bildirinin imzalanmasına yönelik çabalarının takdir edildiği açıklamada, "İmzalanan ortak bildirinin, Güneydoğu Asya'da bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.