  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınadı: Netanyahu’nun provokasyonları kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak, “Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonları kabul edilemez.” dedi.

DHA

Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!