Dışişleri Bakanlığı: “Washington anlaşmalarını memnuniyetle karşılıyoruz”

Bakanlık açıklamasında, ABD ve Katar başta olmak üzere anlaşma sürecinde rol oynayan tüm tarafların diplomatik gayretlerinin takdir edildiği vurgulanarak, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında 'Barış ve Refah İçin Vaşington Anlaşmaları'nın imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz. ABD ve Katar başta olmak üzere, süreçte rol oynayan tüm aktörlerin diplomatik çabalarını takdirle karşılıyoruz. Anlaşmaların KDC'nin doğusundaki ihtilafın kalıcı olarak çözümüne ve Büyük Göller Bölgesi'nin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrara yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" denildi.