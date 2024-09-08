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Giriş Tarihi: 8.9.2024 09:32 Son Güncelleme: 8.9.2024 09:33

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Eygi'nin ABD'de yaşayan aile fertleri ve Türkiye'deki akrabalarıyla temas halinde olunduğunu belirten Keçeli, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğuna iletilmesinin beklendiğini bildirdi.

Keçeli, "Takip eden süreçte vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz
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