Dışişleri Bakanlığından Bakü’deki patlamayla ilgili taziye mesajı: Acil şifalar diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralıların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından gece saatlerinde yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan eğlenme merkezlerinde birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı duyurulmuştu. Azerbaycan makamları, ilk belirlemelere göre, patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu gerçekleştiğini ve olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.