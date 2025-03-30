Dışişleri Bakanlığı’ndan Başkan Erdoğan’ı hedef alan İsrailli bakana sert tepki: Küstahça açıklamayı reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"KÜSTAHÇA AÇIKLAMAYI REDDEDİYORUZ"

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.