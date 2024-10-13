Dışişleri Bakanlığı’ndan BMGK üyelerine İsrail çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in UNIFIL'i hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

UNIFIL'in bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL'in rolü daha da fazla önem arz etmektedir. İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir."

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, BM güçlerini bizzat görevlendirdiğine işaret edilen açıklamada, Konsey üyelerinin, İsrail'in BM güçlerine karşı saldırılarını engellemekle yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tüm devletlere, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak tutum takınma çağrısında bulunuldu.