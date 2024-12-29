Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kore’ye taziye mesajı

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yayımlanan mesajda, "Kore Cumhuriyeti'nin Muan Havalimanı'nda bugün meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.