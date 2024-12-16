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Giriş Tarihi: 16.12.2024 12:42

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki: Golan Tepeleri’ndeki yasa dışı yerleşim kınandı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşim birimleri kurma girişimlerini kınadı.

İHA
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki: Golan Tepeleri’ndeki yasa dışı yerleşim kınandı

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşimleri genişletme kararına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Söz konusu karar, İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır.

İsrail'in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

İsrail'in devam eden eylemleri, Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

Uluslararası toplum, İsrail'e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır."

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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki: Golan Tepeleri’ndeki yasa dışı yerleşim kınandı
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