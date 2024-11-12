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Giriş Tarihi: 12.11.2024 14:41

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki: İlhak çağrılarını en güçlü şekilde reddediyoruz

Yakın bir zamanda İsrailli bazı yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bunu en güçlü biçimde reddettiğini açıkladı.

DHA
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki: İlhak çağrılarını en güçlü şekilde reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları, en güçlü biçimde reddediyoruz. Uluslararası hukuku ve 2 devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır.

İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki: İlhak çağrılarını en güçlü şekilde reddediyoruz
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