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Giriş Tarihi: 8.10.2024 08:54 Son Güncelleme: 8.10.2024 09:11

Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan için tahliye açıklaması!

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan için tahliye açıklaması!

Bakanlıktan Lübnan'daki vatandaşların tahliyesine yönelik yapılan açıklamada Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin yarın (9 Ekim) yapılacağı belirterek şöyle denildi:
"Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur. Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir."

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan için tahliye açıklaması!
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