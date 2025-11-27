Dışişleri Bakanlığı’ndan GKRY’ye sert tepki: Ada’nın tümünü temsil etmediğini hatırlatırız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Lübnan ile GKRY arasında 2007 yılında akdedilmiş ancak yürürlüğe girmemiş bulunan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması dün iki ülke arasında yeniden imzalanmıştır. Anlaşmaya konu bölge, Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığının dışında kalmakla birlikte, ülkemiz konuya Kıbrıs meselesi ve Kıbrıslı Türklerin hakları bağlamında yaklaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Keçeli ek olarak şunları söyledi: "GKRY'nin, Kıbrıslı Türkleri veya Ada'nın tümünü temsil etmediğini ve Ada'nın tümünü ilgilendiren bu tür tasarruflarda bulunmaya yetkisi olmadığını hatırlatmak isteriz."