Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye açıklaması: Geçiş hükümetini memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi'nin açıklanmasının ardından atılan bu adım, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, kapsayıcı bir anlayışla ilerletme iradesini ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, "Türkiye'nin, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edeceğini" bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Bu kritik dönemde uluslararası toplumun çabalarını Suriye'nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu kapsamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve ülkede yeniden inşa çalışmalarına başlanması önem taşımaktadır." denildi.