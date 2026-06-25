Dışişleri Bakanlığı’ndan Venezuela’daki depreme ilişkin açıklama: Derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir. Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı çok sayıda can kaybı ve ciddi maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz." dedi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör