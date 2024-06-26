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Giriş Tarihi: 26.6.2024 13:11

Dışişleri Bakanlığı’ndan yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'ye tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi tebrik etti.

AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan yeni NATO Genel Sekreteri Rutte’ye tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm müttefiklerin uygun görmesiyle yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Mark Rutte tebrik edildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter (Jens) Stoltenberg'e şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verilmişti.

Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'ye tebrik mesajı
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