Dışişleri Bakanlığından Yunan ordusu paylaşımı! Anadolu’daki mezalime dair belge ve fotoğraflar yayımlandı

"Yunan kuvvetleri Anadolu'yu işgali sırasında ve geri çekilirken, Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası raporlarla da kabul edilen sistematik bir imha politikası yürütmüştür." ifadesi kullanılan paylaşımda, bu kayıtların, Bursa civarındaki bir köyde "Türk sivil halka yönelik gerçekleştirilen katliamın acı bir örneği olduğu" belirtildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör