  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Dışişleri Bakanlığından Yunan ordusu paylaşımı! Anadolu'daki mezalime dair belge ve fotoğraflar yayımlandı

Dışişleri Bakanlığından Yunan ordusu paylaşımı! Anadolu'daki mezalime dair belge ve fotoğraflar yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı, 1919-1922 yıllarında Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimini gözler önüne seren belge ve fotoğrafları yayımladı. Paylaşımda, bu kayıtların, Bursa civarındaki bir köyde "Türk sivil halka yönelik gerçekleştirilen katliamın acı bir örneği olduğu" ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığından Yunan ordusu paylaşımı! Anadolu’daki mezalime dair belge ve fotoğraflar yayımlandı
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından Yunan ordusu paylaşımı! Anadolu’daki mezalime dair belge ve fotoğraflar yayımlandı

Bakanlığın arşivinden yayımlanan belge ve fotoğraflar, 1919-1922 yıllarında Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimini gözler önüne seriyor.

Dışişleri Bakanlığından Yunan ordusu paylaşımı! Anadolu’daki mezalime dair belge ve fotoğraflar yayımlandı

"Yunan kuvvetleri Anadolu'yu işgali sırasında ve geri çekilirken, Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası raporlarla da kabul edilen sistematik bir imha politikası yürütmüştür." ifadesi kullanılan paylaşımda, bu kayıtların, Bursa civarındaki bir köyde "Türk sivil halka yönelik gerçekleştirilen katliamın acı bir örneği olduğu" belirtildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI #YUNANİSTAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!