Dışişleri: Ermenistan’daki seçimlerin başarıyla tamamlanmış olmasından memnunuz

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen parlamento seçimleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diliyoruz.

Seçim sonrası dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış antlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak koşulların ortaya çıkmasını temenni ediyoruz.

Bu amaçla Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir."

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör