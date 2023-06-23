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Giriş Tarihi: 23.6.2023 07:53

Dışişleri: Filistin'deki Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını lanetliyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıya sert tepki gösterdi.

DHA
Dışişleri: Filistin’deki Yahudi yerleşimcilerin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırısını lanetliyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir grup Yahudi yerleşimcinin, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Urif şehrindeki bir camiye ve kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyı lanetliyorum. İsrail devleti, Uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirerek, dinimize ve kutsal kitabımıza yönelik saldırıları da kapsayan her türlü nefret suçlarını engellemeli, çirkin saldırının failleri bir an önce adalet önüne çıkarılarak hesap vermelidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki Urif şehrinde bir yahudi yerleşimci kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırı hepimize ve tüm insanlığa karşı yapılmıştır. İslam düşmanlığı ve nefret suçları insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu nefret eylemleri asla kabul edilemez. Filistinlilere dönük şiddet eylemleri giderek artmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin meşru hakları sürekli hedef alınmaktadır. İsrail makamları bu eylemleri engellemelidir. Uluslararası toplum, bu şiddet olaylarına ve nefret suçlarına karşı somut tedbirler almalıdır" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri: Filistin'deki Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını lanetliyoruz
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