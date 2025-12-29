Dışişleri: Türkiye-Ermenistan vize süreci kolaylaşıyor

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan Türkiye ve Ermenistan tarafından yapılan "Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Kolaylaştırma Kararı" başlıklı ortak duyuruyu paylaştı.

Buna göre, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldı.

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ücretsiz olarak e-vize alabilecek.

Ayrıca paylaşımda, "Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir." ifadelerine yer verildi.