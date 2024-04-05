Dışişleri’nden AKKA açıklaması! Dikkat çeken ’Rusya’ detayı

AVRUPA'DA KONVANSİYONEL SİLAHLI KUVVETLER HAKKINDA ANTLAŞMA

19 Kasım 1990'da Paris'te imzalanan ve 1992'de yürürlüğe giren antlaşmaya Belçika, Bulgaristan, eski Çekoslovakya, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Türkiye, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile ABD taraf olmuştu.

AKKA'nın hükümleri

NATO ve SSCB'nin de yer aldığı Varşova Paktı ülkelerinin imzaladığı antlaşmada, taraf devletlerin, muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları ve savaş helikopterleri dahil olmak üzere, 5 kategorideki konvansiyonel silahlı kuvvetlere ilişkin yükümlülüklerinin yerine getireceği kaydediliyor.

Taraf devletlerin, söz konusu silahlarını sınırlandırmasını, gerekirse indirmesini gerektiren antlaşmada, "Her Taraf Devlet, gerek konvansiyonel silahlı kuvvetlerin indirimi süresince gerek indirimlerin tamamlanmasından sonra, güvenlik ve istikrarın temini için bu antlaşmayla saptanan diğer önlemleri de uygulayacaktır." ifadesine yer veriliyor.

Antlaşmada, taraf devletlerin bu antlaşmanın imzasında, diğer bütün taraf devletlere, antlaşmayla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat mevcutlarının azami düzeylerini bildireceği belirtiliyor.

Süresiz olacağı vurgulanan antlaşmada, "Her taraf devlet, bu antlaşmanın konusuna ilişkin olağanüstü olayların kendi yüksek çıkarlarını tehlikeye attığına karar verdiği takdirde, ulusal egemenlik haklarını kullanarak bu antlaşmadan çekilmek hakkına sahip olacaktır." ifadesi bulunuyor.