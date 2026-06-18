Dışişleri’nden AP’ye tepki
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki gösterdi. Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan bakanlık, "(Rapor) Ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir" ifadesini kullandı. Raporun, bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı belirtilen açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mesnetsiz ithamlarla hedef alınması kesin bir dille reddedildi.