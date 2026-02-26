Dışişleri’nden Brezilya’daki felakette hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sebebiyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Brezilya halkına başsağlığı dilekleri sunuldu, yaralılara acil şifalar dilendi.

NE OLMUŞTU?

Brezilya'da 23 Şubat'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında, hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği, kayıp 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.