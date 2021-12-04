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Giriş Tarihi: 4.12.2021 16:28

Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama

DHA
Dışişleri’nden Irak’taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'ın Mahmur ilçesi yakınlarındaki köye düzenlenen terör saldırısını yazılı bir açıklama ile kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'ın Mahmur ilçesi yakınlarındaki köye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Mahmur ilçesi yakınlarındaki bir köye düzenlenen terör saldırısında 10 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Gücü mensubunun ve 3 sivilin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiği anlaşılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. IKBY makamları ile Irak hükumetine ve saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Irak Hükumeti ve IKBY ile Irak halkının yanında durmaya devam edecektir" denildi.

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Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama
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