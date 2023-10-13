Türkiye’den İsrail’in hukuksuz çağrısına yanıt: İnsanlıkta yeri yok

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken çatışmalar 7. günde de devam ediyor. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini açıkladı. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

BM ise İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi. BM Sözcüsü yaptığı açıklamada, böyle bir emrin 'yıkıcı insani sonuçlara' yol açmadan imkansız olacağını belirtti.