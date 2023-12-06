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Giriş Tarihi: 6.12.2023 16:38 Son Güncelleme: 6.12.2023 16:43

Dışişleri'nden İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı: İsrail makamlarının, bir yandan Gazze’deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri’nden İsrail’e ’yasadışı yerleşim’ tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

İsrail makamlarının, bir yandan Gazze'deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz.

İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail'in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir.

İsrail'in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir.

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Dışişleri'nden İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi
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