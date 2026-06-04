Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria kararına tepki: Bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına izin verilmemeli

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürmektedir.

"BÖLGESEL GERİLİMİ DAHA DA TIRMANDIRMASINA İZİN VERİLMEMELİ"

İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerekmektedir.

Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."