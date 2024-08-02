Katil İsrail’in küstah bakanına hak ettiği cevap

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türk bayrağı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ve hadsiz ifadelerine Türkiye sert tepki gösterdi. Katz ilk olarak, Türkiye'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bir günlük yas ilan etmesini ve Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının yarıya indirilmesini hedef aldı. Katz'a tepki gösteren Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" dedi. Ardından Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler kullanan Katz, tepki çeken bir görsel de paylaştı. Vatandaşlar sosyal medyada Katz'a büyük tepki gösterirken, açıklamalar da art arda geldi:Her şeyin güzel olacağı gün, Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netahyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür.Katz'ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Bu şahıs soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir.Cumhurbaşkanımıza yönelik aşağılık açıklamaları şiddetle kınıyorum.İsrailli bakan hadsizliklerine devam ediyor. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.Katz'ın açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır. Nazilerin ve katillerin sesi, Netanyahu ve Katz gibilerdir. Özgür dünyanın gür sesi ise Cumhurbaşkanımızdır.Buraya bak, katil ruh hastası. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur..