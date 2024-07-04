Dışişleri’nden Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesine ilişkin açıklama! İşte ele alınan konular

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin üç ülke halklarının refahına katkı yapmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barışa ve istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kalınmıştır.

İhtilafların egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri gözetilerek ilgili ülkeler arasında diyalog yoluyla çözümlenmesine öncelik verilmesine üç ülkenin desteği vurgulanmıştır.

Terörle mücadele başta olmak üzere sınır aşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki iş birliğinin önemi ve bu konudaki ortak kararlılık keza teyit edilmiştir.