Disney’de büyük tasfiye hazırlığı: Binlerce çalışan gözden çıkarıldı

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Disney, giderlerini yüzde 20 azaltmak için kapsamlı tasarruf planını devreye aldı. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre hedeflenen kesintilerin önemli bölümü binlerce çalışanın işten çıkarılmasıyla gerçekleştirilecek.

Disney’de büyük tasfiye hazırlığı: Binlerce çalışan gözden çıkarıldı
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Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'de eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, bazı yöneticilerinden yıllık giderlerinin yüzde 20 azaltılmasını istedi.

Kaynaklar, bu tasarrufun büyük bir bölümünün binlerce kişinin işten çıkarılması yoluyla sağlanacağını belirtti.

Söz konusu işten çıkarmaların Disney'in tema parkları, televizyon kanalları ve film stüdyoları gibi operasyon alanlarında çalışanları etkileyeceği aktarıldı.

Şirketin geçen yıl itibarıyla dünya genelinde 231 bin çalışanı olduğu biliniyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #DİSNEY

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