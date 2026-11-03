Disney’de büyük tasfiye hazırlığı: Binlerce çalışan gözden çıkarıldı

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'de eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, bazı yöneticilerinden yıllık giderlerinin yüzde 20 azaltılmasını istedi.

Kaynaklar, bu tasarrufun büyük bir bölümünün binlerce kişinin işten çıkarılması yoluyla sağlanacağını belirtti.

Söz konusu işten çıkarmaların Disney'in tema parkları, televizyon kanalları ve film stüdyoları gibi operasyon alanlarında çalışanları etkileyeceği aktarıldı.

Şirketin geçen yıl itibarıyla dünya genelinde 231 bin çalışanı olduğu biliniyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör