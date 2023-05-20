Doğu Akdeniz projesinde dikkat çeken açıklama: Türkiye ile anlaşma yapmalıyız!

EastMed projesinin planlama, inşa gibi teknik açıdan karmaşık bir proje olduğuna işaret eden Descalzi, buna İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın karar vereceğini dile getirerek, "Eastmed, çok zor olsa da yapılabilir bir proje. Bununla beraber Türkiye'yi dışarıda tutmak düşünülemez. Böyle bir anlaşma Türkiye ile de yapılmalıdır. Bu konuda kesin bir şey diyemem çünkü bu benim yapmam gereken bir tercih değil, diğer ülkelere saygım var." ifadelerini kullandı.