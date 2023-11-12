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Giriş Tarihi: 12.11.2023 01:01 Son Güncelleme: 12.11.2023 01:19

Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait askeri uçak düştü

ABD Avrupa Komutanlığı, 10 Kasım Cuma günü Doğu Akdeniz'de bir Amerikan askeri uçağının düştüğünü bildirdi. Kazaya karışan personellere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait askeri uçak düştü

ABD Avrupa Komutanlığı düşen uçağın eğitim görevi icra ettiğini ve kaza sonucu düştüğünü belirtirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

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Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait askeri uçak düştü
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