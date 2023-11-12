Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait askeri uçak düştü

ABD Avrupa Komutanlığı düşen uçağın eğitim görevi icra ettiğini ve kaza sonucu düştüğünü belirtirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.
Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.