Doğu Akdeniz'de dengeler değişecek: Libya'dan onay sürprizi
Akdeniz'in karşı kıyısında Türkiye'nin beklediği haberler geldi. Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı. Bu gelişme, Doğu Akdeniz'de maksimalist iddiaları sebebiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu iddia eden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de güçlü bir yanıt oldu. Türkiye, deniz yetki alanları konusunda bölge ülkeleriyle "hakkaniyet ilkesini" gözeten bir politika izleyerek karşılık üretiyor. Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da dün Libya'da olması dikkat çekti.
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