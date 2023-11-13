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Giriş Tarihi: 13.11.2023 19:46

Doğu Akdeniz'de düşmüştü! Helikopter kazasında ölen ABD askerlerinin kimlikleri belli oldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Akdeniz'de ABD helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini açıkladı.

AA
Doğu Akdeniz’de düşmüştü! Helikopter kazasında ölen ABD askerlerinin kimlikleri belli oldu

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'daki kazada ölen ABD Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı 5 askerin fotoğraf ve kimlikleri yayımlandı.

Açıklamada, MH-60 Blackhawk tipi bir helikopterin, Akdeniz'de havada yakıt ikmali eğitimi sırasında düştüğü ve 5 personelin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Fotoğraf ve biyografileri verilen Özel Kuvvetler mensubu 5 ABD askerinin, Afganistan ve Irak'taki operasyonlarda görev yapması ve birçok nişan ile madalya sahibi olması dikkati çekti.

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım'da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali yaparken bir helikopterin arıza sonucu Akdeniz'e düştüğünü ve helikopterindeki 5 personelin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

ABD, rehinelerin kurtarılması için İsrail'e ABD Özel Kuvvetler Komutanlığından askerler göndermiş ancak bunların İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyonlara katılmadığını belirtmişti.

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Doğu Akdeniz'de düşmüştü! Helikopter kazasında ölen ABD askerlerinin kimlikleri belli oldu
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