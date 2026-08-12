Doğu Akdeniz’de ‘kazan-kazan’ görüşmesi

Türkiye, "Tek Libya" politikası çerçevesinde Libya'nın birliği, bütünlüğü ve beraberliğinin korunmasına öncelik vererek, Libya'da kalıcı istikrarın tesisi ve sükûnetin korunması için aktif çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda dün Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bugün de sürecek olan ziyareti kapsamında Bakan Fidan, Trablus ve Bingazi'de görüşmelerde bulunuyor. Masadaki önemli gündem maddeleri arasında Türkiye'nin "Tek Libya" politikası çerçevesinde Libya'da Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmemesi dikkat çekiyor. Ayrıca Libya ile enerji işbirliğinin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesini ve yeni projelerin hayata geçirilmesini arzu eden Türkiye'ye BM de destek veriyor.

Libya'da silahlı grupların çatışmalarının yoğunlaştığı Trablus'un batısındaki Zaviye petrol deposunda yangın çıktı.