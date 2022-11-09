Doğu Akdeniz’de sondaj gerilimi! AB ile Yunanistan iş birliği neyi amaçlıyor?

LİBYA ANLAŞMASI RAHATSIZ ETTİ

Olası bir keşif halinde, Yunanistan'ın yeni Avrupa için yeni bir enerji sağlayıcısı olma ihtimali, Yunan basınında sevinçle karşılandı. AB'nin kısıtlama duyurusuyla Miçotakis'in açıklamasını peş peşe veren Yunan gazetelerin bu tavrı, kararların ardında bir iş birliği olduğu şüphesini de beraberinde getirdi.

Birçok Yunan gazetesi ise, Miçotakis'in duyurusunun, Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon alanındaki mutabakat muhtırasının ardından gelmesine vurgu yaptı. Libya anlaşmasından duyulan rahatsızlığın Yunanistan'ı harekete geçirdiği iddiaları gündeme geldi.