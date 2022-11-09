Doğu Akdeniz’de sondaj gerilimi! AB ile Yunanistan iş birliği neyi amaçlıyor?

Türkiye Yunanistan arasındaki gerilim, son yıllarda Türkiye'nin enerji ve askeri teknoloji alanlarında attığı adımlarla giderek tırmandı. Doğu Akdeniz'de hakkı olduğu sismik araştırma faaliyetlerinden geri adım atmamaya kararlı olan Türkiye'nin kurduğu iş birliklerinden rahatsız olan Yunanistan, başta AB'ye şikayet etmek üzere sık sık Türkiye aleyhine kampanyalar yürütüyor.
Yunanistan'ın son hamlesi ise, Türkiye'yi hedefleyen bir adım olarak anılıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün yaptığı açıklamada Mora ve Girit'in güneybatısında yer alan iki bölgede Amerikan ExxonMobil tarafından doğal gaz sahalarının araştırılması için sismik araştırma çalışması başlatıldığını ifade etti.
ART ARDA GELEN AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ
Amacının 'Türkiye'yi şaşırtmak' olduğunu ifade eden Miçotakis kullandığı, " Belki bu sefer Türkiye'yi şaşırtacağız, bu sefer burada bir sürpriz yaparız. Araştırmalar önümüzdeki birkaç gün içinde başlıyor. Enerji güvenliği çok önemli bu nedenle de soruşturmalar başlayacak" ifadeleriyle bu çalışmaların öncelikli hedefinin Türkiye olduğunu açıkça beyan etti.
Yunanistan'ın umudunun, Avrupa'da devam eden enerji krizinde bir kaynak sağlayıcı olmak istediği anlaşılırken, Avrupa Birliği'nin Türkiye aleyhine aldığı bir karar, gizli iş birliği ihtimallerine de dikkat çekti.
AB Konsey'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarını gerekçe göstererek uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri 1 yıl uzatma kararı aldığı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerinin yetkisiz olduğu iddiasıyla Şubat 2020'de iki Türk vatandaşı için alınan yaptırım kararının 12 Kasım 2023'e kadar uzatıldığı bildirilirken AB'nin bu kararı, Miçotakis'in duyurusuyla eş zamanlı olarak açıklaması dikkat çekti.
LİBYA ANLAŞMASI RAHATSIZ ETTİ
Olası bir keşif halinde, Yunanistan'ın yeni Avrupa için yeni bir enerji sağlayıcısı olma ihtimali, Yunan basınında sevinçle karşılandı. AB'nin kısıtlama duyurusuyla Miçotakis'in açıklamasını peş peşe veren Yunan gazetelerin bu tavrı, kararların ardında bir iş birliği olduğu şüphesini de beraberinde getirdi.
Birçok Yunan gazetesi ise, Miçotakis'in duyurusunun, Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon alanındaki mutabakat muhtırasının ardından gelmesine vurgu yaptı. Libya anlaşmasından duyulan rahatsızlığın Yunanistan'ı harekete geçirdiği iddiaları gündeme geldi.
KISITLAMA KARARLARI
AB'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) görevlisi iki kişi hakkındaki kısıtlayıcı tedbirleri; seyahat yasağını, varlıkların dondurulmasını ve fon yasağını öngörüyor.
AB Konseyi, 18 Ekim 2019'da "Doğu Akdeniz'de yaşa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması" konusunda anlaşmıştı. Şubat 2020'de de TPAO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'na "Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan" sorumlu oldukları için kısıtlayıcı tedbirler uygulama kararı alınmıştı