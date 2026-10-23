'Doğu Akdeniz'deki haklarımız korunacak'

’Doğu Akdeniz’deki haklarımız korunacak’
BETÜL USTA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Milli Savunma Bakanlığı "Basın bilgilendirme toplantısı Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması" kapsamında Ankara Temelli'de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ilgili kıyı devletlerinin egemen hakları kapsamında olup üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmeleriyle söz konusu Mutabakat Muhtırasının hukuki geçerliliği ortadan kaldırılamaz. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.
21 Ekim'de Doha'da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'na dair de "Ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluğun ve birlikte çalışma iradesinin somut bir göstergesidir. Mutabakat, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak" denildi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

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