Doğu Avrupa’nın gözü ASELSAN silahlarında
Türkiye'nin savunma sanayiindeki öncü kuruluşlarından ASELSAN'a yönelik yurtdışı talebi giderek artarken şirket Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendiriyor. Avrupa Birliği'nin "Made in Europe" politikasıyla Türk savunma şirketlerine yönelik kısıtlamaları tartışılırken, ABD merkezli Politico dergisi ASELSAN'ın Avrupa pazarındaki yükselişine dikkat çekti. Dergiye göre, NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler ASELSAN'a yöneldi. Polonya geçen yıl ASELSAN ile 410 milyon dolarlık elektronik harp anlaşması imzalarken, Romanya'nın yeni savaş gemisinde de şirketin radarları kullanılıyor. Öte yandan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. Stubb, Türkiye'yi Hakan Fidan'ın temsil ettiği Brüksel'deki 2026 AB Genişleme Forumu'nda konuştu.