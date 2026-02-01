Doğu buz tuttu

Erzurum ve Kars'ta kar etkili oldu. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Erzurum, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. Ardahan'da da soğuk ve karlı hava etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler ile araçların üzeri karla kaplandı. Ev ve işyerlerinin çatılarında ise soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu. Kars'ta da kent merkezi yeniden beyaza büründü. Vatandaşlar kar nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

İstanbul içinse yetkililer kar ve fırtına uyarısı yapıyor. 4 Şubat Çarşamba gününe kadar beklenen fırtına, kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur için vatandaşların dikkatli olması istendi.