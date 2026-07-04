Doğu Kudüs'te sessiz ilhak
Soykırımcı İsrail'in, Doğu Kudüs'ü izole etme ve yasa dışı birimlerini genişletme planları kapsamında 13 yeni işgal yeri kurulmasına onay verdiği bildirildi. Kudüs Valiliği İsrail'de her seçim öncesi Filistin topraklarının seçim malzemesi yapıldığına dikkat çekerek, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarının gasbedildiğini ifade etti. Açıklamada, İsrail hükümetinin işgal politikalarıyla Batı Şeria'yı parçalayarak Doğu Kudüs'ü izole etme ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye çalıştığı uyarısı yapıldı.