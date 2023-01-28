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Haberler Dünya Haberleri Doğu Kudüs'teki terör saldırısına İtalya ve Polonya'dan kınama
Giriş Tarihi: 28.1.2023 01:42

Doğu Kudüs'teki terör saldırısına İtalya ve Polonya'dan kınama

İtalya ve Polonya, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

AA
Doğu Kudüs’teki terör saldırısına İtalya ve Polonya’dan kınama

İtalyan hükümetinin Twitter'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İtalyan Hükümeti, Kudüs'teki alçak terör saldırısını şiddetle kınamakta, İsrail Devleti'ne ve tüm halkına başsağlığı ve yakınlık diler." ifadesi kullanıldı.

"AİLELERİNİN ACILARINI PAYLAŞIYORUM"

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da Neve Yakov kentinde yaşananları "tarifsiz zulüm" olarak nitelendirdi ve "Masumları hedef alan bu barbarca terör eylemini şiddetle kınıyor ve kurbanların ailelerinin acılarını paylaşıyorum." yorumunu yaptı.

"DUALARIMIZ ÖLDÜRÜLENLERİN YAKINLARI VE YARALILARLA BİRLİKTE"

Ayrıca Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu gece Doğu Kudüs'teki sinagogun önünde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Masumlar hedef alındı. Terör, günümüzün en çirkin eylemi olmaya devam ediyor. Dualarımız öldürülenlerin yakınları ve yaralılarla birlikte." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Doğu Kudüs'teki terör saldırısına İtalya ve Polonya'dan kınama
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