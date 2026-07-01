Doha'da direkt görüşme yok
ABD heyeti İran'la müzakerelerinin yeni aşamasına ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'ya vardı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el- Ensari, Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in İranlı yetkililerle doğrudan görüşmeyeceğini belirtti. El-Ensari, dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran fonundan 6 milyarlık dolarlık kısmının henüz Tahran'a aktarılmadığını, mutabakat sonucu belirleneceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması için Katar'ın Umman'la koordinasyon içinde olduğunu aktaran sözcü, geçişlerin tüm Körfez ülkeleri için garanti edilmiş bir hak olduğunu vurguladı. ABD ve İran heyetlerinin bugün Katar ve Pakistan arabuluculuğunda ayrı ayrı teknik görüşmelere katılması bekleniyor.