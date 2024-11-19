Doktor Alvadiya SABAH’a konuştu... Hem ruhları hem bedenleri yaralı

Soykırımın içine doğan Gazzeli masum çocuklar 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü ikinci kez saldırılar altında geçiriyor. Üniversite okumak için geldiği Türkiye'de doktorluk yapmaya başlayan Gazzeli Dr. Muhammed Alvadiya, Sabah'a konuştu. Yeğenlerinin hayatta kalma mücadelesi verdiğini anlatan Alvadiya, "Üzerinden koca 1 yıl geçmesine rağmen dünya bu soykırımı durduramadı. Çocukların eğitim, barınma gibi haklarını bırakın, hayatta kalma hakkı ellerinden alındı. Kimse bugüne Dünya Çocuk Hakları Günü demesin. Hangi çocukların hakları savunulacak. Gazzeli çocuklar aynı dünyanın çocukları değil mi?" dedi. Anne, baba, 8 kardeş ve 20 yeğeninin canlarının tehlikede olduğunu söyleyen Alvadiya, "Ben de savaş ortamına doğdum. Sürekli bir savaş korkusuyla yaşamak çocuklar için çok ağır bir travma. Oradaki dehşete şahitlik eden, bire bir yaşayan çocukların hem ruhları hem bedenleri yaralı" dedi.