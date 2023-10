Doktor öleceksin dedi, tam 200 kilo verdi! Son halini görenler şaşkına dönüyor

ABD'de yaşanan bu güzel sonlu hikayede genç kadının yeni görüntüsü ise görenleri hayrete düşürdü. 24 yaşındaki genç kadın aşırı derecede kiloluydu ve bu yüzünden hayatı adeta kabusa dönmüştü. Amber Rachdi, doktorunun "genç yaşta ölürsün" sözlerinin ardından çabaları sonucunda 200'ün üzerinde kilo verdi. Genç kadın hikayesiyle benzer dertten müzdarip olan birçok insana umut ışığı oldu. İşte, kısa zamanda verdiği kilolarla bambaşka bir insana bürünen genç kadının öyküsü...





Dr. Younan Nowrazadan'ın yardımıyla, birçok insan sağlıklarına fayda sağlayan ve hayatlarında ilerlemelerine izin veren büyük fiziksel değişiklikler geçirdi. Bunlardan biri Amber Rachdi.

Amber başlangıçta kendini onaylanmış ve güzel hissetmiyordu ve sevgilisi Rowdy onu desteklemeye çalışsa da, yemek yeme dürtüsüne karşı koyamadığı için ilişkileri birçok zorlukla karşılaştı.





Bununla birlikte, My 600-lb Life isimli program, Amber'e korkularının üstesinden gelmesi ve kilo verme hedefine ulaşması için bir fırsat verdi. Bugün, muhteşem ve tanınmaz görünüyor.

Amber Rachdi, 22 Haziran 1990'da Oregon, Troutdale'de doğdu. Fas-Amerikan kökenlidir. 160 lb (75kg) ağırlığındayken beş yaşından beri aşırı kiloluydu. Yaşlandıkça ve büyüdükçe, 30 dakikadan fazla ayakta duramaz hale geldi.

23 yaşındayken ağırlığı 660 lb'ye ulaştı. Bununla birlikte, My 600-lb Life üzerinde çok çalışarak, yolculuğunun sonunda 236 libre zayıflamıştı.

Dr Younan'ın bakımına giren herkes, hayatlarında büyük değişiklikler yapmak zorundadır. Bu, yaşamlarında yeni bir başlangıç yapabilmeleri için kendilerini yemek saplantılarından uzaklaştırmayı içerir.

O sırada 23 yaşında olan Amber Rachdi, başarısızlık korkusu da dahil olmak üzere kilo vermenin içerdiği tüm değişikliklerden korkuyordu. Kendini "iğrenç" olarak tanımlarken, anksiyete yaşadı ve yiyecekleri bir destek mekanizması olarak kullandı.

Yine de, Dr Younan Nowzaradan'ın yardımıyla bir değişiklik yapmaya kararlıydı. Mide baypas ameliyatı geçirdikten sonra 377 lb kaybetti ve daha önce yapamadığı şeyleri yapabildiğini görünce güvenini yeniden kazandı.

Rachdi, 2015 yılında programın 3. sezonunda 660 libre ağırlığından sonra 400 libreden fazla kaybetti. Ve bambaşka biri haline geldi.

ABD Dergisi, Amber'in Facebook'ta My 600-lb Life: Where Are They Now'a katılmayacağını yazdığını çünkü tekrar televizyona çıkmak istemediğini ve sosyal medya aracılığı ile bunu duyurduğunu yazdı.

Amber; "Hayatımın geri kalanının yalnızca kaybettiğim kilolarla ölçülmesini istemiyorum" ifadeleriyle programa devam etmeyeceğini belirtti.





2016'da Amber ve bu süreçte yanından asla ayrılmayan sevgilisi Rowdy ilişkilerini kestiler ama iyi arkadaş olarak kaldılar.





Amber şimdi Instagram hesabında 234 binden fazla takipçisi olan bir sosyal medya etkileyicisi.

Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince genç kız bıçak altına yattı.

Son halini sosyal medya hesaplarında paylaşan genç kız, aşırı kilosu yüzünden hayatı mahvolan kişiler için ilham oluyor.





Genç kadın günde dört öğün yemek ve bolca şeker yiyordu. Yedikçe daha da mutsuz oluyordu. Hayatı monoton bir hale gelmişti.

O kadar kiloluydu ki erkek arkadaşıyla aynı yatakta bile uyuyamıyordu.

Operasyon sonrası ilk kontrolüne giden Amber'ın doktoru 65 kilo verdiğini görünce gözlerine inanamadı. Dr. Nowzaradan normalde böyle bir şey yapmasa da Amber ile gurur duyduğundan vücudundaki sarkıkları operasyonla almaya ikna oldu.