Doktor yastıkla bunu yaptı! Ölüm kokteyli etki etmeyince odada toplanıp…

Ötanazinin yasal olduğu Belçika'da akılalmaz bir sağlık skandalı yaşandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre bir doktor resmen cinayet işledi.
Olay, Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Ölümcül kanser teşhisi konulan 36 yaşındaki kadın hasta, artık kanser tedavisine tepki vermemeye başladı. Durumu giderek ağırlaşan kadın, ülkede yasal olan ötanazi hakkını kullanmak istedi.
Yasalar gereği doktorların yalnızca devlet tarafından onaylanmış ilaçları içeren bir "ölüm kokteyli" ile gerçekleştirmesi gereken prosedür, inanılmaz bir şekilde ters gitti.
Ne var ki işlem, planlandığı gibi gitmedi. Hastaya enjekte edilen "ölüm kokteyli" istenilen etkiyi vermedi. Hastanın daha da ağırlaşmasına neden olan ötanazi ilacı, 36 yaşındaki kadını öldürmede başarısız oldu. Hasta ilaçla ölmeyince süreci durdurması ve hastaneye bilgi vermesi gereken doktor, odada bulunan yastığı kullanmaya karar verdi.
Yastığı hastanın yüzüne bastıran doktor, kadını boğarak yaşamına son verdi. Korkunç olay, hastanede yapılan otopsi işlemi sırasında ortaya çıktı.
Otopsi incelemesinde boğulma belirtileri görülünce, öldürülen kadının eşi savcılığa şikayette bulundu. Doktor ve iki hemşire hakkında yasal işlem başlatıldı.