Doktor yastıkla bunu yaptı! Ölüm kokteyli etki etmeyince odada toplanıp…

Ne var ki işlem, planlandığı gibi gitmedi. Hastaya enjekte edilen "ölüm kokteyli" istenilen etkiyi vermedi. Hastanın daha da ağırlaşmasına neden olan ötanazi ilacı, 36 yaşındaki kadını öldürmede başarısız oldu. Hasta ilaçla ölmeyince süreci durdurması ve hastaneye bilgi vermesi gereken doktor, odada bulunan yastığı kullanmaya karar verdi.