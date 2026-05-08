Doktorculuk oynayan yapay zekâya dava
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde, hastalara tıbbi teşhis koyan ve tedavi öneren bir yapay zekâ platformuna dava açıldı. Eyalet, Character AI adlı platformun sahibi Character Technologies Inc.'nin halk sağlığını tehlikeye attığını savundu. Söz konusu uygulamanın, kullanıcıların semptomlarını analiz edip reçeteli ilaç tavsiyelerinde bulunduğu iddia ediliyor. Sağlık otoriteleri, bu tür denetimsiz sistemlerin geri dönülemez hatalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, dijital sağlıkta yasal sınırların acilen çizilmesi gerektiğini belirtiyor.